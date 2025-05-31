Звезда «Отчаянных домохозяек» скончалась от онкологии

Умерла актриса «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффей
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Махаффей долгое время боролась с онкологией
Махаффей долгое время боролась с онкологией Фото:

В возрасте 71 года ушла из жизни американская актриса Валери Махаффей, прославившаяся благодаря роли в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на мужа артистки, актера Джозефа Келла.

«Валери Махаффей... скончалась. Ей был 71 год», — написало издание. Согласно информации, предоставленной ее супругом, Махаффей скончалась в пятницу в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В 1992 году актриса была удостоена премии «Эмми» за исполнение роли второго плана. Среди известных работ актрисы — участие в телесериале «Хор», а также ситкоме «Детство Шелдона».

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В возрасте 71 года ушла из жизни американская актриса Валери Махаффей, прославившаяся благодаря роли в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на мужа артистки, актера Джозефа Келла. «Валери Махаффей... скончалась. Ей был 71 год», — написало издание. Согласно информации, предоставленной ее супругом, Махаффей скончалась в пятницу в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 1992 году актриса была удостоена премии «Эмми» за исполнение роли второго плана. Среди известных работ актрисы — участие в телесериале «Хор», а также ситкоме «Детство Шелдона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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