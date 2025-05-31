Звезда «Отчаянных домохозяек» скончалась от онкологии

В возрасте 71 года ушла из жизни американская актриса Валери Махаффей, прославившаяся благодаря роли в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на мужа артистки, актера Джозефа Келла.
«Валери Махаффей... скончалась. Ей был 71 год», — написало издание. Согласно информации, предоставленной ее супругом, Махаффей скончалась в пятницу в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
В 1992 году актриса была удостоена премии «Эмми» за исполнение роли второго плана. Среди известных работ актрисы — участие в телесериале «Хор», а также ситкоме «Детство Шелдона».
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