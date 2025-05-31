Крупнейшие в 2025 году магнитные бури достигнут Земли 1 июня

Крупнейший выброс плазмы на Солнце в 2025 году достигнет Земли 1 июня и вызовет магнитные бури. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. По их данным, солнечная масса движется к планете с рекордной скоростью — около 1,2 тысячи километров в секунду.
«Предварительный приход газового облака к Земле ожидается завтра около 16 часов по московскому времени. Наиболее вероятной ветвью расчета на данный момент является прогноз на уровень G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)», — говорится в сообщении лаборатории, передает РБК. В лаборатории пояснили, что облако плазмы преодолеет расстояние от Солнца до Земли (примерно 150 миллионов километров) примерно за 37 часов.
Специалисты добавили, что выброс массы произошел в ночь на 31 мая после мощной солнечной вспышки уровня M8.2, зафиксированной в 3:05 по московскому времени. При этом, по предварительным оценкам, выброс оказался менее интенсивным, чем аналогичное событие, произошедшее в мае 2024 года, когда фиксировались магнитные бури максимального уровня. Более точный прогноз по ожидаемому воздействию на геомагнитное поле Земли ученые обещают опубликовать к концу дня.
Магнитные бури такого уровня могут повлиять на работу систем связи и энергоснабжения, а также вызвать появление полярных сияний на средних широтах. Специалисты рекомендуют внимательно следить за обновлениями прогноза и учитывать возможные риски для технических средств и здоровья метеочувствительных граждан.
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