Крупнейший в 2025 году выброс солнечной массы вызовет мощные магнитные бури на Земле

Самый крупный выброс солнечной массы в 2025 году был зафиксирован прошедшей ночью 31 мая и направлен прямо к Земле. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения», — заявил Сергей Богачев в беседе с РИА Новости. По его словам, это событие, ставшее следствием мощной вспышки на Солнце, может вызвать сильнейшие в текущем году магнитные бури.
Эксперт уточнил, что вспышка уровня M8.2 произошла в 03:05 по московскому времени в активной области №4100, расположенной в центре видимой части солнечного диска. Такое положение исключает возможность того, что выброшенное вещество обойдет Землю стороной.
Ученый отметил, что хотя энергия выброса уступает аналогичным событиям мая прошлого года, которые привели к магнитным бурям пятого уровня (G5), предварительные расчеты указывают на вероятность развития самой мощной серии магнитных бурь 2025 года с пиковыми значениями до уровня G4. По словам Богачева, скорость выброшенной плазмы также оценивается как исключительно высокая. Ученые ожидают, что солнечное вещество достигнет Земли завтра поздно вечером по московскому времени. Точные параметры прогноза уточняются и будут обновляться по мере поступления новых данных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.