Путин проведет заседание Совбеза на фоне ЧП с поездами и атаки по Сибири

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ в ближайшие дни. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета безопасности РФ», — передает слова журналиста ТАСС. Также президент запланировал совещание с членами правительства.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание совета по вопросам поддержки русского языка и языков народов России. Также президент встретится с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой для обсуждения актуальных вопросов, передает «Царьград».
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