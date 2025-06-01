Путин проведет заседание Совбеза на фоне ЧП с поездами и атаки по Сибири

Зарубин: Путин проведет заседание Совета безопасности
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Путин проведет заседание Совета Безопасности РФ
Путин проведет заседание Совета Безопасности РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ в ближайшие дни. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета безопасности РФ», — передает слова журналиста ТАСС. Также президент запланировал совещание с членами правительства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание совета по вопросам поддержки русского языка и языков народов России. Также президент встретится с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой для обсуждения актуальных вопросов, передает «Царьград».

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Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ в ближайшие дни. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета безопасности РФ», — передает слова журналиста ТАСС. Также президент запланировал совещание с членами правительства. Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет заседание совета по вопросам поддержки русского языка и языков народов России. Также президент встретится с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой для обсуждения актуальных вопросов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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