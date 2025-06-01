01 июня 2025
31 мая 2025

В Тюмени улицу назовут в честь погибшего на СВО подполковника

В Тюмени в Плехановском улицу назовут в честь погибшего на СВО Евгения Рудзевича
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица в честь погибшего военного появится в Плехановском
Улица в честь погибшего военного появится в Плехановском Фото:

В Тюмени в жилом районе Плехановский улицу назовут в честь участника специальной военной операции, ветерана боевых действий Евгения Рудзевича. Предложение поступило от войсковой части Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

«В опросе о наименовании улицы именем Евгения Рудзевича поучаствовало 326 человек, 307 из них выразили согласие с предложением. Еще пять человек поддержали эту идею по электронной почте. Комиссия согласилась с мнением большинства, улица Евгения Рудзевича появится в жилом районе Плехановский», — сообщили в мэрии.

Евгений Рудзевич погиб 19 августа 2024 года в ходе СВО под Рыльском в Курской области. В жизни мужчина готовил офицеров российской армии, он выпустил две курсантские роты из ТВВИКУ (больше 200 человек).

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В Тюмени в жилом районе Плехановский улицу назовут в честь участника специальной военной операции, ветерана боевых действий Евгения Рудзевича. Предложение поступило от войсковой части Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.  «В опросе о наименовании улицы именем Евгения Рудзевича поучаствовало 326 человек, 307 из них выразили согласие с предложением. Еще пять человек поддержали эту идею по электронной почте. Комиссия согласилась с мнением большинства, улица Евгения Рудзевича появится в жилом районе Плехановский», — сообщили в мэрии. Евгений Рудзевич погиб 19 августа 2024 года в ходе СВО под Рыльском в Курской области. В жизни мужчина готовил офицеров российской армии, он выпустил две курсантские роты из ТВВИКУ (больше 200 человек).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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