В Тюмени будет жаркая погода с грозой и сильным ветром

Порывы ветра могут достигать 25 М/с
В Тюмени 5 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +28 градусов, местами гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 5 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и град. Ночью +10, +15 градусов. Днем +23, +28», — сообщается на сайте управления.
Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Влажность воздуха составит 95%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!