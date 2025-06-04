04 июня 2025

В Тюмени будет жаркая погода с грозой и сильным ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра могут достигать 25 М/с
Порывы ветра могут достигать 25 М/с Фото:

В Тюмени 5 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +28 градусов, местами гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 5 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и град. Ночью +10, +15 градусов. Днем +23, +28», — сообщается на сайте управления.

Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Влажность воздуха составит 95%.

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В Тюмени 5 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +28 градусов, местами гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 5 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и град. Ночью +10, +15 градусов. Днем +23, +28», — сообщается на сайте управления. Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Влажность воздуха составит 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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