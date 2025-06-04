Водители личных самокатов в Тюмени стали чаще попадать в аварии

В 2025 году в Тюмени произошло 27 аварий с самокатами

05 июня 2025 в 15:18 Размер текста - 17 +

Общее количество ДТП с самокатами в Тюмени снижается Илья Московец В Тюмени количество ДТП с арендованными самокатами снижается, однако учащаются случаи аварий с личными средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом представители Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили URA.RU на пресс-конференции «Продвижение Безопасности». «У нас снижается аварийность с самокатами. В минувшем году было 35 ДТП, а сейчас — 27. Но большинство аварий происходит именно с личным транспортом, а зачастую — с детьми на личных самокатах», — отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области. При этом специалисты ведомства отметили, что мощность некоторых личных СИМов может достигать 600 ватт. Для управления таким транспортом требуется водительское удостоверение, которое есть далеко не у всех. Так, только за 2025 год к административной ответственности привлекли 547 детей без водительских прав. Ранее в Тюмени сообщили о планах ограничить максимальную скорость электросамокатов в городе до 10 километров в час. Разгоняться сильнее арендованный СИМ будет исключительно на велодорожках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени количество ДТП с арендованными самокатами снижается, однако учащаются случаи аварий с личными средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом представители Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили URA.RU на пресс-конференции «Продвижение Безопасности». «У нас снижается аварийность с самокатами. В минувшем году было 35 ДТП, а сейчас — 27. Но большинство аварий происходит именно с личным транспортом, а зачастую — с детьми на личных самокатах», — отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области. При этом специалисты ведомства отметили, что мощность некоторых личных СИМов может достигать 600 ватт. Для управления таким транспортом требуется водительское удостоверение, которое есть далеко не у всех. Так, только за 2025 год к административной ответственности привлекли 547 детей без водительских прав. Ранее в Тюмени сообщили о планах ограничить максимальную скорость электросамокатов в городе до 10 километров в час. Разгоняться сильнее арендованный СИМ будет исключительно на велодорожках.