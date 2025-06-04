В Ноябрьске задержали москвича с рюкзаком наркотиков

Сотрудники Росгвардии по ЯНАО задержали москвича с наркотиками в рюкзаке

05 июня 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Вневедомственная охрана задержала подозреваемого в наркоторговле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Москвы, в рюкзаке которого обнаружили полкилограмма наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Во время патрулирования промышленной зоны города правоохранители заметили мужчину с рюкзаком за спиной. Увидев служебный автомобиль, мужчина попытался быстро скрыться, резко свернув с дороги. Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан. Им оказался 54-летний житель Москвы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ЯНАО на официальном сайте. Полицейские обнаружили в его рюкзаке две бутылки с жидкостью и пакет, обмотанный скотчем. Проведенная экспертиза установила, что в пакете находилось 500 граммов синтетического наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Москвы, в рюкзаке которого обнаружили полкилограмма наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Во время патрулирования промышленной зоны города правоохранители заметили мужчину с рюкзаком за спиной. Увидев служебный автомобиль, мужчина попытался быстро скрыться, резко свернув с дороги. Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан. Им оказался 54-летний житель Москвы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ЯНАО на официальном сайте. Полицейские обнаружили в его рюкзаке две бутылки с жидкостью и пакет, обмотанный скотчем. Проведенная экспертиза установила, что в пакете находилось 500 граммов синтетического наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.