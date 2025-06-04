В Ноябрьске задержали москвича с рюкзаком наркотиков

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Москвы, в рюкзаке которого обнаружили полкилограмма наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Во время патрулирования промышленной зоны города правоохранители заметили мужчину с рюкзаком за спиной. Увидев служебный автомобиль, мужчина попытался быстро скрыться, резко свернув с дороги. Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан. Им оказался 54-летний житель Москвы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ЯНАО на официальном сайте.
Полицейские обнаружили в его рюкзаке две бутылки с жидкостью и пакет, обмотанный скотчем. Проведенная экспертиза установила, что в пакете находилось 500 граммов синтетического наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.
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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Москвы, в рюкзаке которого обнаружили полкилограмма наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Во время патрулирования промышленной зоны города правоохранители заметили мужчину с рюкзаком за спиной. Увидев служебный автомобиль, мужчина попытался быстро скрыться, резко свернув с дороги. Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан. Им оказался 54-летний житель Москвы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ЯНАО на официальном сайте. Полицейские обнаружили в его рюкзаке две бутылки с жидкостью и пакет, обмотанный скотчем. Проведенная экспертиза установила, что в пакете находилось 500 граммов синтетического наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.