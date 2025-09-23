Екатеринбуржца, атаковавшего главный военкомат области с коктейлем Молотова, посадили на 14 лет

В Екатеринбурге посадили поджигателя военкомата, которого завербовали мошенники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые четыре года Алексей Белозерский проведет в тюрьме
Первые четыре года Алексей Белозерский проведет в тюрьме Фото:

Центральный окружной военный суд вынес приговор Алексею Белозерскому за поджог военкомата в центре Екатеринбурга. Пойти на преступление он мог по наводке мошенников, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Белозерского виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — огласил вердикт судья. Первые четыре года он проведет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима.

Как писало URA.RU, ЧП произошло 22 августа 2023 года. Белозерский бросил в здание военкомата коктейль Молотова, но он не попал внутрь из-за решетки. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата.

По данным URA.RU, перед этим Белозерского мог пострадать от мошенников с Украины. Сначала мужчину заставили перевести около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджог. Когда Алексей убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции.

По делу в суде допрашивали главного военкома области Юрия Аксенова. Белозерский извинился перед ним: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный окружной военный суд вынес приговор Алексею Белозерскому за поджог военкомата в центре Екатеринбурга. Пойти на преступление он мог по наводке мошенников, передает корреспондент URA.RU. «Признать Белозерского виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — огласил вердикт судья. Первые четыре года он проведет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. Как писало URA.RU, ЧП произошло 22 августа 2023 года. Белозерский бросил в здание военкомата коктейль Молотова, но он не попал внутрь из-за решетки. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата. По данным URA.RU, перед этим Белозерского мог пострадать от мошенников с Украины. Сначала мужчину заставили перевести около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджог. Когда Алексей убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции. По делу в суде допрашивали главного военкома области Юрия Аксенова. Белозерский извинился перед ним: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...