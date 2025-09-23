Екатеринбуржца, атаковавшего главный военкомат области с коктейлем Молотова, посадили на 14 лет

Центральный окружной военный суд вынес приговор Алексею Белозерскому за поджог военкомата в центре Екатеринбурга. Пойти на преступление он мог по наводке мошенников, передает корреспондент URA.RU.
«Признать Белозерского виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет», — огласил вердикт судья. Первые четыре года он проведет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима.
Как писало URA.RU, ЧП произошло 22 августа 2023 года. Белозерский бросил в здание военкомата коктейль Молотова, но он не попал внутрь из-за решетки. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата.
По данным URA.RU, перед этим Белозерского мог пострадать от мошенников с Украины. Сначала мужчину заставили перевести около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджог. Когда Алексей убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции.
По делу в суде допрашивали главного военкома области Юрия Аксенова. Белозерский извинился перед ним: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата».
