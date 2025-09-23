«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полеты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«На воздушной линии Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке», — пояснили там. Курсировать самолеты будут по средам и воскресеньям.
Ранее «Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022-го. Ограничения вводили ради обеспечения безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.
