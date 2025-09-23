«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы будут осуществлять по два раза в неделю
Рейсы будут осуществлять по два раза в неделю Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полеты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«На воздушной линии Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке», — пояснили там. Курсировать самолеты будут по средам и воскресеньям.

Ранее «Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022-го. Ограничения вводили ради обеспечения безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полеты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «На воздушной линии Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке», — пояснили там. Курсировать самолеты будут по средам и воскресеньям. Ранее «Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022-го. Ограничения вводили ради обеспечения безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...