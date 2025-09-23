Мэр, митрополит, экс-губернатор высадили 25 деревьев у главного храма Екатеринбурга, с ними — URA.RU

В честь юбилея со дня освещения места под строительство в Екатеринбурге Храма на Крови рядом высадили 25 деревьев. Торжественная церемония прошла при участии первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, экс-главы города, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого, замгубернатора Василия Козлова, мэра Алексея Орлова и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). На одном из деревьев появился бейдж URA.RU.
«Я всегда хотел, чтобы уральцы чувствовали, что мы все родственники, все одного духа, одного класса, одного настроя, но это никак не получалось сделать. Я чувствовал, что в Свердловской области чего-то не хватает, чтобы народ объединился. Я подумал, что если построить Храм на Крови, то люди разного вероисповедания, разных мнений будут встречаться здесь, произойдет их консолидация. Так и получилось», — заявил со сцены Россель, который в начале 2000-х, будучи губернатором региона, взял на себя обязательство построить в Екатеринбурге храм на месте гибели семьи Романовых.
Высадка деревьев, по словам митрополита, заложит основу нового проекта — «главного парка», который протянется от стадиона «Динамо» через Харитоновский парк до храма. Эту идею в начале сентября обсудили на «Совете неравнодушных», который прошел при участии губернатора (тогда еще врио) Дениса Паслера и Орлова.
«Совсем недавно было объявлено о больших планах, чтобы это пространство вокруг Храма на Крови сделать целым садом, парком, местом притяжения для горожан и гостей. И вот, как бы уже отвечая на этот призыв нашего губернатора, мы сегодня сажаем первые деревья. Пусть они будут символом жизни», — подчеркнул владыка.
В подготовке территории и в закупе посадочного материала Храму на Крови помог город и предприниматели. «Как и 25 лет назад, сегодня наш социально-ответственный бизнес принимает самое активное участие в развитии уральской столицы. Создание главного парка нашло живой отклик у неравнодушных жителей. Это не потребует каких-то серьезных финансовых затрат. Уже многое сделано. Это потребует определенной систематизации и вот таких общечеловеческих усилий, чтобы качество жизни и комфорт проживания в Екатеринбурге постоянно повышался», — добавил Орлов.
Мэр с митрополитом, как и Россель, посадили дубы. URA.RU, вместе с другими СМИ, — липы. Так же около Храма на Крови появились юные ивы и березы. Мероприятие объединило сотню людей. Участвовали в посадке деревьев также строители храма. «С этого момента мы связаны друг с другом, все те, кто участвовал в этом дне. Мы связаны и с городом. Я думаю, что Бог принял наши труды. Мы стали ближе к Богу и друг к другу через доступный, очень простой, красивый способ», — объяснил корреспонденту URA.RU настоятель Храма на Крови, протоирей Максим Миняйло.
Церковь было решено построить на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, где в 1918 году был расстрелян с семьей последний русский император Николай II. Проект здания одобрили в 2000 году. После чего, 23 сентября, место освятил патриарх Алексий Второй, а также заложил в основание храма капсулу с памятной грамотой. В 2003 году строительство было завершено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!