Многодетная семья из Екатеринбурга поблагодарила Путина за отдых в Сочи

Многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга, которой президент России Владимир Путин подарил путевку на Красную Поляну в Сочи, поблагодарила президента и сообщила, как провела отдых. О путешествии рассказала мать семейства Евгения Радионова.
«От себя лично и от всей нашей большой семьи хотим выразить сердечную благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и такую интересную поездку, а также всему гостеприимному городу Сочи. Мы искренне тронуты таким теплым приемом. С первых минут чувствуется настоящая забота и продуманность всего: от комфортного размещения до насыщенной программы. Для нас как для многодетной семьи это особенно ценно, когда созданы условия для отдыха и родителей, и детей», — передает слова Евгении официальный портал города Сочи.
Также женщина отметила, что для их семьи это первый визит в Сочи, однако они надеются вернуться сюда вновь. Радионова выразила уверенность в том, что этот отдых станет одним из самых запоминающихся и радостных событий для всей их семьи, а воспоминания о нем сохранятся на всю жизнь.
В составе семьи Радионовых десять детей: шесть дочерей и четыре сына в возрасте от шести до двадцати восьми лет. Трое детей уже совершеннолетние, шестеро продолжают обучение в школе, а младшая девочка посещает детский сад. За две недели Радионовы посетили горный кластер, Роза Пик, водопады Менделиха, парк альпак, этнокомплекс «Моя Россия», Олимпийский парк и «Сочи Парк», побывали на экскурсиях в Абхазии и в парке «Ривьера».
Ранее Владимир Путин поздравил с 50-летием екатеринбурженку Евгению Родионовну, мать десяти детей и обладательницу звания «Мать-героиня» в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями. В честь этого глава государства подарил семье путевку на Красную Поляну в Сочи.
