22 августа 2025

Пьяный екатеринбуржец чуть не утонул на Плотинке. Видео

На помощь мужчине приехала скорая
На помощь мужчине приехала скорая

В центре Екатеринбурга заметили мужчину, который решил искупаться на Плотинке. В результате молодой человек чуть не утонул, на место экстренно вызвали спасателей и скорую. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«В центре мужик купается. Приехала бригада скорой помощи. Сейчас его вытащили уже. Как есть он пьяный», — сообщил собеседник агентства.

