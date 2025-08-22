На помощь мужчине приехала скорая
В центре Екатеринбурга заметили мужчину, который решил искупаться на Плотинке. В результате молодой человек чуть не утонул, на место экстренно вызвали спасателей и скорую. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«В центре мужик купается. Приехала бригада скорой помощи. Сейчас его вытащили уже. Как есть он пьяный», — сообщил собеседник агентства.
