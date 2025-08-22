22 августа 2025

Мэр Нижнего Тагила водит экскурсии на трамвае. Видео

Мэр Нижнего Тагила проехался с жителями города на ретротрамвае
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча прошла в ретротрамвае
Встреча прошла в ретротрамвае Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил провести необычную и креативную встречу с самыми активными подписчиками своих соцсетей. Он проехался с тагильчанами на ретротрамвае, где обсудил насущные проблемы города. Об этом рассказал сам мэр Пинаев в своем telegram-канале.

«В прошлый раз я обещал им эту экскурсию, и обещание исполнено. Было приятно увидеть как знакомые лица, так и новых участников», — заявил глава Нижнего Тагила.

По словам Пинаева, такие встречи он проводит регулярно. Среди активных подписчиков есть как взрослые люди, так и совсем юные тагильчане. Помимо обсуждения насущных городских проблем, все желающие смогли послушать интересную экскурсию об истории Нижнего Тагила.

© Служба новостей «URA.RU»
