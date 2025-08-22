Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев решил провести необычную и креативную встречу с самыми активными подписчиками своих соцсетей. Он проехался с тагильчанами на ретротрамвае, где обсудил насущные проблемы города. Об этом рассказал сам мэр Пинаев в своем telegram-канале.
«В прошлый раз я обещал им эту экскурсию, и обещание исполнено. Было приятно увидеть как знакомые лица, так и новых участников», — заявил глава Нижнего Тагила.
По словам Пинаева, такие встречи он проводит регулярно. Среди активных подписчиков есть как взрослые люди, так и совсем юные тагильчане. Помимо обсуждения насущных городских проблем, все желающие смогли послушать интересную экскурсию об истории Нижнего Тагила.
