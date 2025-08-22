В аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Москву задерживается из-за поломки, выявленной прямо перед вылетом. Об этом сообщили очевидцы, находящиеся в самолете.
«Сначала вылет обещали через 30-40 минут, но прошел уже час — информации никакой. По расписанию взлёт должен был быть в 8:20», — передает слова одного из пассажиров telegram-канал Ural Mash. Сейчас пассажиры просто сидят в самолете и ждут разрешения ситуации.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
