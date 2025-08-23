Свердловскую область ждет теплая погода без осадков

В Свердловской области 24 августа ожидается значительное потепление на юге и юго-западе региона, где днем температура поднимется до +25 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье центр антициклона сместится в Зауралье, а Свердловская область будет расположена на его западной периферии. На территорию региона с южного направления распространится теплая воздушная масса. Потепление 24 августа затронет не всю область. За день теплый фронт не успеет дойти до северных границ региона, поэтому на севере области достаточно холодно», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
На большей части области осадки маловероятны, но по югу сохраняется риск кратковременных гроз. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, на севере и востоке столбики термометров опустятся до +3, а по юго-западу — до +12…+14. Днем на всей территории области ожидается потепление до +27 градусов, на севере — до +12…+17.
В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и возможная гроза. Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов, днем — около +27.
