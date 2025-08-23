23 августа 2025
22 августа 2025

В Екатеринбурге массово задерживаются и отменяются рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты задерживаются в четыре города России
Самолеты задерживаются в четыре города России Фото:

В Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Задержки варьируются от часа до десяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано пять рейсов — три от Red Wings и по одному от авиакомпании «Россия» и «Уральских авиалиний». Также был отменен перелет в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот».

Пассажирам борта до Санкт-Петербурга от «Уральских авиалиний» придется ждать около одиннадцати часов — по расписанию самолет должен был вылететь 23 августа из Екатеринбурга в 17:00. Сейчас вылет запланирован на 03:50 следующего дня.

Самолет Red Wings задерживается в Самару на почти пять с половиной часов. Также два рейса в Нижний Новгород и Казань переносятся с 23 августа в 21:20 на 02:00 следующего дня. Борт от «России» в Санкт-Петербург задерживается на пять с половиной часа.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Обновлено 01:44: «В Самаре, Казани и Нижнем Новгороде введены ограничения на прием и выпуск самолетов („Ковер“). Это отразилось на графике выполнения рейсов. Мы оперативно информируем пассажиров об изменениях», — сообщили в Red Wings

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Задержки варьируются от часа до десяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Всего задержано пять рейсов — три от Red Wings и по одному от авиакомпании «Россия» и «Уральских авиалиний». Также был отменен перелет в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот». Пассажирам борта до Санкт-Петербурга от «Уральских авиалиний» придется ждать около одиннадцати часов — по расписанию самолет должен был вылететь 23 августа из Екатеринбурга в 17:00. Сейчас вылет запланирован на 03:50 следующего дня. Самолет Red Wings задерживается в Самару на почти пять с половиной часов. Также два рейса в Нижний Новгород и Казань переносятся с 23 августа в 21:20 на 02:00 следующего дня. Борт от «России» в Санкт-Петербург задерживается на пять с половиной часа. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Обновлено 01:44: «В Самаре, Казани и Нижнем Новгороде введены ограничения на прием и выпуск самолетов („Ковер“). Это отразилось на графике выполнения рейсов. Мы оперативно информируем пассажиров об изменениях», — сообщили в Red Wings
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...