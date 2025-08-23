В Екатеринбурге массово задерживаются и отменяются рейсы

В Кольцово массово задерживаются и отменяются рейсы. Задержки варьируются от часа до десяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Всего задержано пять рейсов — три от Red Wings и по одному от авиакомпании «Россия» и «Уральских авиалиний». Также был отменен перелет в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот».
Пассажирам борта до Санкт-Петербурга от «Уральских авиалиний» придется ждать около одиннадцати часов — по расписанию самолет должен был вылететь 23 августа из Екатеринбурга в 17:00. Сейчас вылет запланирован на 03:50 следующего дня.
Самолет Red Wings задерживается в Самару на почти пять с половиной часов. Также два рейса в Нижний Новгород и Казань переносятся с 23 августа в 21:20 на 02:00 следующего дня. Борт от «России» в Санкт-Петербург задерживается на пять с половиной часа.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
Обновлено 01:44: «В Самаре, Казани и Нижнем Новгороде введены ограничения на прием и выпуск самолетов („Ковер“). Это отразилось на графике выполнения рейсов. Мы оперативно информируем пассажиров об изменениях», — сообщили в Red Wings
