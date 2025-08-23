С главной пешеходной улицы Екатеринбурга могут убрать главное украшение

Медиаэкран, установленный на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге, могут демонтировать и перенести в Ирбит к празднованию 400-летия города, которое состоится в 2031 году. Об этом сообщил архитектор Илья Полянских на фестивале креативных индустрий. Однако в telegram-канале, близком к городским властям, заявление урбаниста назвали фантазией.
«Есть вероятность, что в октябре медиаэкран уже исчезнет из Екатеринбурга. На 400-летие увезут в Ирбит, а потом он, возможно, окажется в „Сима-ленде“», — заявил Полянских.
В telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, переезд медиаэкрана не подтвердили: «Медиаэкран с несчастной улицы Вайнера не уедет ни в Ирбит, ни в Москву, ни на родину в Китай. Во-первых, это городское имущество и по закону передать его кому-то так же сложно, как и заново собрать этот светильник, если перед этим разобрать. То есть почти невозможно».
Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Вопрос о демонтаже медиаэкрана на Вайнера уже обсуждался в 2023 году. Причиной стала неоднозначная реакция горожан. Тогда жителям предложили самостоятельно решить, останется ли медиаэкран на Вайнера или все же будет демонтирован.
Украшение появилось на главной пешеходной улице Екатеринбурга 12 августа 2023 года. Он стал подарком от «Сима-ленда» к 300-летию города.
