22 августа 2025

Свердловские боксеры показали мастер-класс на чемпионате России в Екатеринбурге

Боксеры Свердловской области завоевали три медали на чемпионате России
© Служба новостей «URA.RU»
Боксеры заняли второе и третьи места
Фото:

Свердловские боксеры завоевали серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России, который проходил в Екатеринбурге. Спортсменов поздравил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Серебряную медаль завоевал наш земляк Александр Дорофеев, который в финальном поединке сражался с соперником из Краснодарского края. Также бронзовые медали в нашу копилку внесли Максим Шумов и Ярослав Дороничев. Отличный результат — ребята, мы вами гордимся!», — заявил Паслер.

Всего в турнире участвовали порядка 300 сильнейших боксеров из 63 российских регионов. На финальных поединках присутствовал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

© Служба новостей «URA.RU»
