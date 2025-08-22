Свердловские боксеры показали мастер-класс на чемпионате России в Екатеринбурге

Свердловские боксеры завоевали серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России, который проходил в Екатеринбурге. Спортсменов поздравил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Серебряную медаль завоевал наш земляк Александр Дорофеев, который в финальном поединке сражался с соперником из Краснодарского края. Также бронзовые медали в нашу копилку внесли Максим Шумов и Ярослав Дороничев. Отличный результат — ребята, мы вами гордимся!», — заявил Паслер.
Всего в турнире участвовали порядка 300 сильнейших боксеров из 63 российских регионов. На финальных поединках присутствовал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
