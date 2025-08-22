В Свердловской области за год подскочили цены на бензин: инфографика

В Свердловской области за последний год ощутимо подорожал бензин. Если в августе 2024 года за литр АИ-92 в среднем просили 52 рубля, то в наше время цена поднялась до 57. Данные для анализа были взяты из официальной статистики Свердловскстата.
За один литр бензина АИ-92 в прошлом августе в среднем просили 52,22 рубля. Спустя год цена поднялась на пять рублей и составила 57,58 рубля. Аналогичная ситуация с бензином АИ-95. Средняя цена за литр в августе 2024 была 56,41 рубля, а сегодня уже 61,91.
Ощутимее всего подорожал АИ-98. Если год назад автовладелец отдавал за литр 74,37 рубля, то в нынешних реалиях цены доходят до 82,92. Рост составил почти девять рублей.
Цены на дизель изменились также, как и АИ-92 и АИ-95. В августе 2024 за литр просили 66,31 рубля, то сейчас цена составляет 71,31. Подорожание ровно на пять рублей.
