В Верхней Пышме в музейном комплексе УГМК прошел фестиваль автомобильной и уличной культуры DRIFT GAMES. Праздник посетили вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев и около 50 гонщиков. Посмотреть на шоу собрались тысячи зрителей.
В этом году DRIFT GAMES прошел уже в седьмой раз. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров прошли парные дрифт-заезды с участием 32 лучших пилотов региона, показательные выступления команды Ural Motorsport на грузовиках УРАЛ и финал Кубка Урала по радиоуправляемому дрифту. Во время заездов дым от шин накрывал всю площадку, но, несмотря на это, зрители старались подобраться поближе. Сами гонки комментирует сам Цареградцев.
Гости фестиваля смогли прокатиться на пассажирском сиденье дрейф-такси, посмотреть выставку уникальных автомобилей из разных городов России, а также стать зрителями мотошоу от чемпионов Мотоакадемии и самостоятельно обучиться навыкам дрифта с помощью симулятора команды Tsunami Racing.
