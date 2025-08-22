В Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоялась встреча болельщиков с хоккейным клубом «Автомобилист». Гостям приготовили развлечения — например, презентацию новой формы команды, а также выступление легендарной группы из 90-х — Hi-Fi. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Впервые прямо внутри зала был установлен длинный зиплайн, на котором могли кататься гости. Также болельщики познакомились с новичками команды увидели презентацию новой формы.
Кульминацией всего мероприятия стал концерт хедлайнера — группы Hi-Fi. Всеми известные хиты «Седьмой лепесток», «Беспризорник», «Бумеранг», «Не дано» прозвучали со сцены «УГМК-Арены». Почти все гости в унисон подпеавли легендарные строчки.
