22 августа 2025

Екатеринбуржцам устроили экстремальный аттракцион под песни Hi-Fi: как прошел День болельщика. Видео

В «УГМК-Арене» в Екатеринбурге прошел День болельщика ХК «Автомобилист»
© Служба новостей «URA.RU»
Мероприятие прошло внутри «УГМК-Арены»
Мероприятие прошло внутри «УГМК-Арены» Фото:

В Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоялась встреча болельщиков с хоккейным клубом «Автомобилист». Гостям приготовили развлечения — например, презентацию новой формы команды, а также выступление легендарной группы из 90-х — Hi-Fi. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Впервые прямо внутри зала был установлен длинный зиплайн, на котором могли кататься гости. Также болельщики познакомились с новичками команды увидели презентацию новой формы.

Кульминацией всего мероприятия стал концерт хедлайнера — группы Hi-Fi. Всеми известные хиты «Седьмой лепесток», «Беспризорник», «Бумеранг», «Не дано» прозвучали со сцены «УГМК-Арены». Почти все гости в унисон подпеавли легендарные строчки.

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
