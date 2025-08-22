22 августа 2025

Азербайджанец, устроивший перестрелку в Екатеринбурге, добился смягчения приговора

Суд снизил тюремный срок азербайджанцу, который стрелял в ТЦ Екатеринбурга
Недавно Рази Халилова увезли в другую колонию
Недавно Рази Халилова увезли в другую колонию Фото:

Осужденный за стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженец Азербайджана Рази Халилов добился смягчения приговора, который он получил осенью 2024 года. Об этом URA.RU сказал осведомленный источник.

«Халилов подал жалобу в кассационный суд. Там ему снизили тюремный срок на один день», — сказал собеседник агентства.

Эпизод, после которого Халилова приговорили к четырем годам в колонии, произошел в «Гринвиче» в ноябре 2023 года. По версии следствия, Рази поругался со своим знакомым Гусейном Аллахвердиевым, между ними завязалась драка. Они вытащили пистолеты и устроили стрельбу. К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция и охрана ТЦ оперативно скрутили хулиганов.

Находясь под стражей, Халилов успел попасть в скандал. 1 ноября прошлого года в СМИ появилась запись с азербайджанской свадьбы, к которой Рази подключился по видео. В областном ГУФСИН заявляли, что видео может быть фейком.

В начале августа, как писало URA.RU, Халилова увезли в другую колонию, где условия содержания в разы строже. По словам источника, это произошло из-за частых нарушений порядка со стороны Рази. 

«Для примера Аллахвердиев ведет себя спокойно. И вполне вероятно, что освободится условно-досрочно», — считает собеседник агентства.

