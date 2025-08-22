Российский автогонщик-дрифтер, организатор, судья и Чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев прокатился по Екатеринбургу и оценил городские пробки. Впечатлениями он поделился у себя в соцсетях.
В частности, гонщик удивился элитным автомобилям на дорогах уральской столицы. «Екатеринбургские пробки ничего так выглядят. И в целом город хороший», — рассказал Цареградцев на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
С Екатеринбургом спортсмен и его сын Арсений знакомились на красном Ferrari. К слову, мальчик тоже регулярно участвует в гоночных заездах, в том числе и вместе с отцом.
