22 августа 2025

Популярный дрифтер и чемпион высказался о пробках в Екатеринбурге. Видео

Автогонщик Аркадий Цареградцев прокатился на спорткаре по Екатеринбургу
© Служба новостей «URA.RU»
По городу гонщик прокатился вместе со своим сыном
По городу гонщик прокатился вместе со своим сыном

Российский автогонщик-дрифтер, организатор, судья и Чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев прокатился по Екатеринбургу и оценил городские пробки. Впечатлениями он поделился у себя в соцсетях.

В частности, гонщик удивился элитным автомобилям на дорогах уральской столицы. «Екатеринбургские пробки ничего так выглядят. И в целом город хороший», — рассказал Цареградцев на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

С Екатеринбургом спортсмен и его сын Арсений знакомились на красном Ferrari. К слову, мальчик тоже регулярно участвует в гоночных заездах, в том числе и вместе с отцом. 

*Instagram — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

