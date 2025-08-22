Подростка нашли на машине (архивное фото)
Очевидцы обнаружили труп подростка на автомобиле у дома по улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, несовершеннолетний упал на машину. Хозяйка авто нервная бегает, похоже, что машина повреждена», — сказал собеседник агентства.
На месте трагедии работают медики. Комментарий от свердловского СУ СКР ожидается.
