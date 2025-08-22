22 августа 2025

Труп подростка обнаружили у высотки в Екатеринбурге. Фото

На месте трагедии работает скорая помощь
В Екатеринбурге, по предварительным данным, у жилого дома обнаружили труп подростка. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

Трагедия произошла по улице Уральских рабочих в Орджоникидзевском районе. «На месте работают сотрудники скорой помощи», — добавил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в управление СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

