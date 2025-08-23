23 августа 2025

Труп мужчины нашли в реке под закрытым свердловским поселком

Утонувшему мужчине было 67 лет
Утонувшему мужчине было 67 лет

На акватории реки Теляна в закрытом поселке городского типа Свободный (Свердловская область) утонул мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«На акватории реки Теляна в ГО ЗАТО Свободный, обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1958 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили на сайте министерства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.

