В Екатеринбурге на улице Пехотинцев 19 августа произошла массовая драка между подростками. По факту драки возбуждено уголовное дело, сообщает в СКР по Свердловской области.
«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на детской площадке рядом с магазином «Яблоко». Сначала конфликт начался между двумя несовершеннолетними, однако вскоре к потасовке присоединились другие подростки. В результате возникла массовая драка, которой заинтересовались правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко доложить о предварительных результатах расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.
