23 августа 2025

Подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа подростков подралась на детской площадке
Группа подростков подралась на детской площадке Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев 19 августа произошла массовая драка между подростками. По факту драки возбуждено уголовное дело, сообщает в СКР по Свердловской области.

«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на детской площадке рядом с магазином «Яблоко». Сначала конфликт начался между двумя несовершеннолетними, однако вскоре к потасовке присоединились другие подростки. В результате возникла массовая драка, которой заинтересовались правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко доложить о предварительных результатах расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев 19 августа произошла массовая драка между подростками. По факту драки возбуждено уголовное дело, сообщает в СКР по Свердловской области. «В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на детской площадке рядом с магазином «Яблоко». Сначала конфликт начался между двумя несовершеннолетними, однако вскоре к потасовке присоединились другие подростки. В результате возникла массовая драка, которой заинтересовались правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко доложить о предварительных результатах расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...