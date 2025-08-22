Сегодня на Плотинке в рамках фестиваля «Красная строка» для жителей Екатеринбурга выступает легенда детективов Дарья Донцова. Жители знают про ее любовь к мопсам, поэтому решили организовать флешмоб из своих собак и таким образом отблагодарить писательницу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Благодарные жители города решили вот так выразить свою любовь к писательнице. Прямо к сцене подведут 30 мопсов», — сообщает один из владельцев мопса.
Перед парадом мопсов Донцова отвечала на вопросы своих читателей. Все выразили особую благодарность писательнице, поскольку для многих ее книги стали отдушиной. Также Дарья поделилась несколькими историями из жизни. Например, она сообщила, что пишет все свои романы от руки, без использования компьютера. Также Донцова рассказала, что у нее есть закрытая страничка в соцсетях, где она публикует только фотографии своих любимцев. «У меня пять собак, два кота, черепашка. Черепахе я благодарная по гроб жизни».
Сразу после вопросов, все желающие выстроились в очередь, чтобы получить автограф писательницы. Толпа тянется на десятки метров.
