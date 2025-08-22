В Екатеринбурге на детской площадке на улице Пехотинцев толпа подростков устроила драку. Сначала начали толкаться два мальчика, однако после началось побоище, где каждый бил каждого. Об этом рассказали очевидцы потасовки.
«На площадке для детей у „Яблока“ на Пехотинцев подрались двое парней, но еще не закончив драку, остальные начали устраивать стычки между собой», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». На кадрах видно, что некоторые ребята пытались разнять обидчиков, однако у них ничего не вышло.
В УМВД РФ по Екатеринбургу заявили, что сведения зарегистрированы в ОП-11. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, устанавливают подробности и личности участников конфликта. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.
