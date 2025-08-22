22 августа 2025

В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила девочку в поликлинике, возбуждено дело

В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила девочку из-за плохого поведения
Женщина ударила малышку в коридоре поликлинники
Женщина ударила малышку в коридоре поликлинники

В одной из екатеринбургских поликлиник женщина в хиджабе ударила чужого ребенка. По словам мамы малышки, ее дочь получила удар папкой из-за своего поведения. После этого в СКР возбудили уголовное дело, за ним будет следить глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что в одной из поликлиник Екатеринбурга приезжая ударила несовершеннолетнюю девочку. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мама девочки после случившегося написала заявление в полицию. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

