22 августа 2025

Под Екатеринбургом подросток сбил ребенка и сломал ему ключицу, его родителей ждет суд

В Верхней Пышме подросток на велосипеде сбил мальчика и сломал ему ключицу
В результате наезда у мальчика перелом ключицы
В результате наезда у мальчика перелом ключицы Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) подросток на велосипеде сбил ребенка на перекрестке Маминa-Сибиряка и Успенского проспекта, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда у мальчика выявили перелом, а его родители намерены судиться. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.

«Вчера в 16:00 на перекрестке Маминa-Сибиряка и Успенского проспекта подросток на велосипеде на скорости наехал на нашего сына. Подросток не извинился, не помог и скрылся с места ДТП», — передает слова матери ребенка telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».

В больнице малышу провели рентген, который выявил перелом ключицы. Все медицинские документы и другие материалы переданы в прокуратуру. Родители пострадавшего заявили, что готовы судиться.

