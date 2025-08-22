22 августа 2025

Жажда скорости привела свердловского байкера к смерти. Фото

Под Нижним Тагилом в результате аварии погиб мотоциклист
© Служба новостей «URA.RU»
Байкер потерял управление из-за большой скорости
Байкер потерял управление из-за большой скорости

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) байкер решил сильно разогнаться, из-за чего потерял управление и опрокинулся. В результате аварии 38-летний владелец мотоцикла погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель мотоцикла Honda 600, 38-летний мужчина, следуя со стороны пос. Уралец в направлении г. Нижний Тагил, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Мужчина имел права всего три года и ни разу не нарушал ПДД. Сейчас ведется расследование.

Фото:

