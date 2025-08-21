Шестеро свердловчан умерли в небе за четыре года: объяснение врача, почему это происходит

Смерть пассажира «Уральских авиалиний» в небе над Кавказом днем 21 августа стала шестой за последние четыре года, о которых писали уральские СМИ. Люди гибли по пути в Сочи, Санкт-Петербург, из Вьетнама, Антальи, Москвы. Главный внештатный специалист минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU предположил, что все они находились в группе риска: например, имели проблемы с лишним весом или с давлением и холестерином.
Почему люди умирают в самолетах
«Риск смерти в полете присутствует, особенно для тех, кто уже в группах риска, в том числе из-за сосудистых заболеваний. Мы, например, еженедельно выезжаем в аэропорт Надыма (ЯНАО) и обследуем пассажиров перед вылетом. Практически каждый четвертый имеет повышенный уровень артериального давления. Это весьма серьезная цифра. Таким людям желательно отправляться в полет только после обследований, ведь риски тромбозов, перепадов давления на высоте увеличиваются. Если обследовать перед вылетом пассажиров в Кольцово, думаю, цифры будут еще более „интересными“», — подчеркнул Токарев.
Сколько свердловчан погибли в небе с 2021 года
В сентябре 2021 года на борту скончалась пассажирка «Уральских авиалиний», летевшая из Антальи в Екатеринбург. Женщине стало плохо во время полета. Командир корабля принял решение сделать вынужденную посадку в Сочи для оказания оперативной медицинской помощи. Однако пассажирка скончалась до прибытия в аэропорт.
В декабре 2023 года стало плохо пассажиру рейса FV6418 «Екатеринбург-Санкт-Петербург». Самолет авиакомпании «Россия» сделал экстренную посадку в Перми. После чего врачи констатировали смерть пассажира.
В сентябре 2024 года во время полета авиакомпанией Smartavia резко ухудшилось состояние у 25-летней женщины. Она летела с мужем и сыном из Москвы в Екатеринбург. По словам очевидцев, у пассажирки пошла кровь из горла. Командир корабля сделал экстренную посадку в Казани, где борт уже ждала карета Скорой помощи. Бригада врачей провела комплекс реанимационных процедур, но это не помогло.
В ноябре 2024 года во время полета скончался 70-летний мужчина. Он летел в Екатеринбург на самолете авиакомпании «Скат» из вьетнамского острова Фукуок. В пути ему стало плохо, он начал терять пульс. Командир воздушного судна вызвал к месту посадки в Кольцово реанимацию. Однако после приземления врачи констатировали смерть мужчины.
В мае 2025 года во время полета в самолете авиакомпании Nordwind, летевшем из Екатеринбурга в Сочи, стало плохо женщине. По словам очевидцев, экипаж пытался помочь, но на борту не оказалось прибора для изменения давления. В итоге у пассажирки остановилось сердце.
21 августа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс U6-185 следовал по маршруту Москва — Сочи. Во время полета потерял сознание 56-летний мужчина. Несмотря на то, что экипаж сразу же начал принимать меры по оказанию первой медицинской помощи, спасти мужчину не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!