Молоко и сыр из орехов, цикорий: что продается в новом магазине жены владельца «Гринвича». Фото

В Екатеринбурге открылся магазин «Пучок», где делают молоко из грецких орехов
Полки в магазине пока неполные
Полки в магазине пока неполные

Магазин здорового питания и натуральных продуктов «Пучок» открылся на ул. Верх-Исетский бульвар, 18А в Екатеринбурге. Его создательницей является супруга владельца ТРЦ «Гринвич» Татьяна Заводовская. Корреспондент URA.RU заглянул в магазин, чтобы изучить ассортимент и цены на товары.

Как добраться до магазина «Пучок»

Точка расположена в парке XXII Партсъезда (Верх-Исетский район), поэтому за кофе можно зайти, прогуливаясь вечером с собакой, или позавтракать после утренней пробежки. От Площади 1905 года, например, до парка можно добраться на трамваях №2, 6, 13, 18 или на автобусах №043, 45, 48, 49, 52, 59, 62, 84, 87, 93. От той же остановки путь пешком займет около 20 минут.

Кроме кокосового и миндального молока, есть еще шоколадное и грецкое
Кроме кокосового и миндального молока, есть еще шоколадное и грецкое
Фото:

Что продают в магазине «Пучок»

Концепция магазина — товары с натуральным составом. Полки пока в основном пустуют, однако к началу сентября их обещают заполнить целиком. На выбор покупателям уже представлено молоко из грецких орехов, фундука, кокоса, миндаля, есть еще шоколадное, со специями и кешью-крем по вкусу, напоминающий рикотту. В скором времени появятся салаты, гранола для завтрака, хлеб и батончики. Для тех, кому нравится пробовать новые напитки, в «Пучке» могут предложить цикорий, матчу, разные виды кофе.

Сколько стоят продукты в магазине «Пучок»

Ореховое молоко можно купить от 190 до 290 рублей. Эскимо стоит 190 рублей, его срок годности составляет несколько дней, баночка кешью-пасты продается за 290 рублей. Из напитков пока предлагают только капучино за 350 рублей, зерно команда закупает у обжарщиков из Березовского (Свердловская область).  

