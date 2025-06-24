В Ростове задержали директора «Водоканала»

В Ростовской области задержан руководитель компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Директор ростовского „Водоканала“ Юркин задержан», — рассказали правоохранители агентству РИА Новости. Там добавили, что предварительно его обвиняют в раскрытии государственной тайны.
В 2023 году Евгений Юркин был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал». Ранее, с 2010 года, он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», где прошел путь от ведущего инженера до главы компании.
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