В Ростове задержали директора «Водоканала»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юркина задержали в Ростовской области
Юркина задержали в Ростовской области Фото:

В Ростовской области задержан руководитель компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

«Директор ростовского „Водоканала“ Юркин задержан», — рассказали правоохранители агентству РИА Новости. Там добавили, что предварительно его обвиняют в раскрытии государственной тайны.

В 2023 году Евгений Юркин был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал». Ранее, с 2010 года, он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», где прошел путь от ведущего инженера до главы компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области задержан руководитель компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.  «Директор ростовского „Водоканала“ Юркин задержан», — рассказали правоохранители агентству РИА Новости. Там добавили, что предварительно его обвиняют в раскрытии государственной тайны. В 2023 году Евгений Юркин был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал». Ранее, с 2010 года, он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», где прошел путь от ведущего инженера до главы компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...