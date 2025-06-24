24 июня 2025

В Перми задержали подозреваемого в убийстве своих бабушки и дедушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина также подозревается в угоне автомобиля
Мужчина также подозревается в угоне автомобиля Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми 20-летнего жителя Башкирии. Он подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки.

«Мужчине 20-летнего возраста инкриминируется убийство своих бабушки и дедушки в Башкортастане. Тела мужчины и женщины были обнаружены 7 мая», — сообщает telegram-канал Baza.

У жертв был также похищен автомобиль, который нашли в Кунгурском округе Прикамья. Позже молодого человека задержали в Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми 20-летнего жителя Башкирии. Он подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки. «Мужчине 20-летнего возраста инкриминируется убийство своих бабушки и дедушки в Башкортастане. Тела мужчины и женщины были обнаружены 7 мая», — сообщает telegram-канал Baza. У жертв был также похищен автомобиль, который нашли в Кунгурском округе Прикамья. Позже молодого человека задержали в Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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