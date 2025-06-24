В Перми задержали подозреваемого в убийстве своих бабушки и дедушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми 20-летнего жителя Башкирии. Он подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки.
«Мужчине 20-летнего возраста инкриминируется убийство своих бабушки и дедушки в Башкортастане. Тела мужчины и женщины были обнаружены 7 мая», — сообщает telegram-канал Baza.
У жертв был также похищен автомобиль, который нашли в Кунгурском округе Прикамья. Позже молодого человека задержали в Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело.
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