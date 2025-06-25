Как Меладзе-младший живет в Лондоне

Сын Валерия Меладзе Константин учится в Лондоне за 2,6 млн рублей
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Старший сын Меладзе и Джанабаевой учится в Лондоне в колледже искусств
Старший сын Меладзе и Джанабаевой учится в Лондоне в колледже искусств Фото:

Старший сын певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, 20-летний Константин Меладзе, ведет закрытую, но весьма обеспеченную жизнь в Великобритании. Молодой человек учится в престижном Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина (Central Saint Martins) в Лондоне. Обучение в этом заведении обходится его семье минимум в 2,6 миллиона рублей в год.

«Сын Меладзе учится в Лондоне, в престижном Сент-Мартинс — Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина. Обучение там стартует от 2,6 млн рублей в год», — сообщает telegram-канал «Советский хроник».

Молодой человек предпочитает держаться в стороне от публичности и не делится личными подробностями в соцсетях. Он ведет блог на английском языке, где публикует лишь дизайнерские проекты собственного авторства — как отмечается, Константин активно занимается креативной работой и развивается в сфере искусства. Издание «7дней.ru» подчеркивает, что несмотря на самостоятельную жизнь за границей, Константин не испытывает финансовых трудностей: его по-прежнему поддерживают родители.

Константин родился в 2004 году, когда Валерий Меладзе еще был официально женат на Ирине Меладзе. По информации СМИ, супруга артиста узнала о внебрачном ребенке в 2006 году, когда малышу исполнилось два года. В 2024 году Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой и детьми — Константином, Агатой и Лукой — переехали в Испанию. От первого брака у артиста остались три дочери, с которыми он также поддерживает отношения.

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Старший сын певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, 20-летний Константин Меладзе, ведет закрытую, но весьма обеспеченную жизнь в Великобритании. Молодой человек учится в престижном Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина (Central Saint Martins) в Лондоне. Обучение в этом заведении обходится его семье минимум в 2,6 миллиона рублей в год. «Сын Меладзе учится в Лондоне, в престижном Сент-Мартинс — Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина. Обучение там стартует от 2,6 млн рублей в год», — сообщает telegram-канал «Советский хроник». Молодой человек предпочитает держаться в стороне от публичности и не делится личными подробностями в соцсетях. Он ведет блог на английском языке, где публикует лишь дизайнерские проекты собственного авторства — как отмечается, Константин активно занимается креативной работой и развивается в сфере искусства. Издание «7дней.ru» подчеркивает, что несмотря на самостоятельную жизнь за границей, Константин не испытывает финансовых трудностей: его по-прежнему поддерживают родители. Константин родился в 2004 году, когда Валерий Меладзе еще был официально женат на Ирине Меладзе. По информации СМИ, супруга артиста узнала о внебрачном ребенке в 2006 году, когда малышу исполнилось два года. В 2024 году Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой и детьми — Константином, Агатой и Лукой — переехали в Испанию. От первого брака у артиста остались три дочери, с которыми он также поддерживает отношения.
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