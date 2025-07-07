Росавиация высказалась о сбоях в работе аэропортов в стране

Росавиация: все аэропорты в РФ работают в штатном режиме
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Аэропорты принимают и отправляют рейсы
Аэропорты принимают и отправляют рейсы Фото:

В настоящее время функционирование всех аэропортов России осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать ситуацию в сфере авиаперевозок; обстановка стабилизируется.

Авиасистема страны доказала свою устойчивость к внешнему воздействию, у авиакомпаний есть все необходимые ресурсы для работы. Все предусмотренные федеральными авиационными правилами услуги, включая питание, напитки и размещение пассажиров в гостиницах, предоставляются в полном объеме, заключил представитель Росавиации. 

Ранее аэропорту Пулково сообщили о вероятности задержек с доставкой багажа в пункты назначения. В случае возникновения подобных ситуаций вопросы будут рассматриваться в первоочередном порядке, передает RT.

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В настоящее время функционирование всех аэропортов России осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко . «Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать ситуацию в сфере авиаперевозок; обстановка стабилизируется. Авиасистема страны доказала свою устойчивость к внешнему воздействию, у авиакомпаний есть все необходимые ресурсы для работы. Все предусмотренные федеральными авиационными правилами услуги, включая питание, напитки и размещение пассажиров в гостиницах, предоставляются в полном объеме, заключил представитель Росавиации.  Ранее аэропорту Пулково сообщили о вероятности задержек с доставкой багажа в пункты назначения. В случае возникновения подобных ситуаций вопросы будут рассматриваться в первоочередном порядке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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