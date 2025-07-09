Компания Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом первого типа. У нее есть глюкометр непрерывного действия и инсулиновой помпой, говорится в официальном сообщении на сайте американского производителя.
«Barbie представляет первую куклу Барби с диабетом первого типа <...> Кукла носит на руке глюкометр непрерывного действия, который позволяет ей следить за диабетом <...> У Барби есть инсулиновая помпа, прикрепленная к ее талии», — заявили в Mattel. Информацию о новинке они разместили на своем сайте.
Разработку новой линейки Mattel вела совместно с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями в области сахарного диабета первого типа и его осложнений. В компании отметили, что целью проекта стало расширение представления о людях с разными состояниями здоровья среди детей и их родителей.
Ранее Mattel уже запускала продажу кукол Барби с различными особенностями. В магазинах появились слепая Барби с тростью и упаковкой с надписью шрифтом Брайля, а также темнокожая кукла с синдромом Дауна, созданная при поддержке профильных американских организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.