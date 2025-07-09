В США создали первую куклу Барби с сахарным диабетом

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В США создали новую куклу Барби
В США создали новую куклу Барби Фото:

Компания Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом первого типа. У нее есть глюкометр непрерывного действия и инсулиновой помпой, говорится в официальном сообщении на сайте американского производителя.

«Barbie представляет первую куклу Барби с диабетом первого типа <...> Кукла носит на руке глюкометр непрерывного действия, который позволяет ей следить за диабетом <...> У Барби есть инсулиновая помпа, прикрепленная к ее талии», — заявили в Mattel. Информацию о новинке они разместили на своем сайте.

Разработку новой линейки Mattel вела совместно с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями в области сахарного диабета первого типа и его осложнений. В компании отметили, что целью проекта стало расширение представления о людях с разными состояниями здоровья среди детей и их родителей.

Ранее Mattel уже запускала продажу кукол Барби с различными особенностями. В магазинах появились слепая Барби с тростью и упаковкой с надписью шрифтом Брайля, а также темнокожая кукла с синдромом Дауна, созданная при поддержке профильных американских организаций.

Компания Mattel выпустила куклу Барби
Компания Mattel выпустила куклу Барби
Фото:

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Компания Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом первого типа. У нее есть глюкометр непрерывного действия и инсулиновой помпой, говорится в официальном сообщении на сайте американского производителя. «Barbie представляет первую куклу Барби с диабетом первого типа <...> Кукла носит на руке глюкометр непрерывного действия, который позволяет ей следить за диабетом <...> У Барби есть инсулиновая помпа, прикрепленная к ее талии», — заявили в Mattel. Информацию о новинке они разместили на своем сайте. Разработку новой линейки Mattel вела совместно с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями в области сахарного диабета первого типа и его осложнений. В компании отметили, что целью проекта стало расширение представления о людях с разными состояниями здоровья среди детей и их родителей. Ранее Mattel уже запускала продажу кукол Барби с различными особенностями. В магазинах появились слепая Барби с тростью и упаковкой с надписью шрифтом Брайля, а также темнокожая кукла с синдромом Дауна, созданная при поддержке профильных американских организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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