На Украине признали масштабный политический кризис

На Украине в 2025 году было зафиксировано почти две тысячи случаев противодействия киевскому режиму. Об этом стало известно из данных офиса украинского генерального прокурора.
"С 1 января по 30 июня 2025 года зафиксировано 160 диверсий, в том числе против Вооруженных сил Украины", — передает содержание документов ТАСС. Отмечается, что зафиксировано около двух тысяч случаев противодействия власти, включая 167 попыток оказать помощь России.
Согласно данным генерального прокурора, также зарегистрированы 553 случая "госизмены" и 1 012 случаев коллаборационизма. Власти жестко преследуют подобные действия, которые могут караться тюремными сроками до 15 лет.
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