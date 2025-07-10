На Украине признали масштабный политический кризис

В 2025 году на Украине зафиксировали 2 тысячи диверсий
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На Украине совершаются тысячи диверсий
На Украине совершаются тысячи диверсий Фото:

На Украине в 2025 году было зафиксировано почти две тысячи случаев противодействия киевскому режиму. Об этом стало известно из данных офиса украинского генерального прокурора.

"С 1 января по 30 июня 2025 года зафиксировано 160 диверсий, в том числе против Вооруженных сил Украины", — передает содержание документов ТАСС. Отмечается, что зафиксировано около двух тысяч случаев противодействия власти, включая 167 попыток оказать помощь России.

Согласно данным генерального прокурора, также зарегистрированы 553 случая "госизмены" и 1 012 случаев коллаборационизма. Власти жестко преследуют подобные действия, которые могут караться тюремными сроками до 15 лет.

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На Украине в 2025 году было зафиксировано почти две тысячи случаев противодействия киевскому режиму. Об этом стало известно из данных офиса украинского генерального прокурора. "С 1 января по 30 июня 2025 года зафиксировано 160 диверсий, в том числе против Вооруженных сил Украины", — передает содержание документов ТАСС. Отмечается, что зафиксировано около двух тысяч случаев противодействия власти, включая 167 попыток оказать помощь России. Согласно данным генерального прокурора, также зарегистрированы 553 случая "госизмены" и 1 012 случаев коллаборационизма. Власти жестко преследуют подобные действия, которые могут караться тюремными сроками до 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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