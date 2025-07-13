Ушел любимчик: кто покинул «Мастер игры» в выпуске 12 июля

Женя Ершов покинул «Мастер игры» в 9 выпуске шоу на ТНТ 12 июля 2025
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«Мастер игры» — новое реалити-шоу канала ТНТ, которое сняли в Марокко
«Мастер игры» — новое реалити-шоу канала ТНТ, которое сняли в Марокко Фото:

На ТНТ 12 июля 2025 вышла свежая 9 серия «Мастера игры». На вилле в Марокко снова драма: союзы рушатся, интриги крепнут, а за ночь все переворачивается. Кто с кем подружился, кого предали, кто получил иммунитет, а кого выгнали с проекта? Все детали — в материале URA.RU.

Что произошло в 9 серии «Мастера игры» на ТНТ

В этом выпуске участники наконец познакомились с настоящим Мастером игры — Юрием Колокольниковым, который раньше оставался за кадром. Он провел испытание, в ходе которого все участники на один вечер стали «темными» и должны были угадывать мнения команды о себе.

За правильный ответ команда получала 65 тысяч рублей в банк, за ошибку теряла 10 тысяч. Испытание дало шанс Ершову сбросить с себя подозрения, переключив внимание на Тимура.

«Я постарался ответить так, как ответил бы Тимур. А Тимур отвечал, как Тимур. Я ему накидывал, но там, где понимал, что он отвечает глупо, не переубеждал», — пояснил Женя Ершов.

Но хитрый план дал сбой. Чем больше Ершов говорил, что «темный» — это Батрутдинов, тем больше подозрений возникало к нему самому. Команда заработала 510 тысяч рублей, а иммунитет достался Мариам Тилляевой.

«Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур Батрутдинов.

Ранее Батрутдинов пытался завербовать в команду «темных» Илью Ларионова, но тот отказался:

«Мне кажется, что Тимур „темный“, потому что об этом говорит Женя Ершов. Я вчера его как будто обидела, поэтому сегодня, если он правда такой, я хочу выстроить с ним дружественные отношения, чтобы меня не убили. Обиженный мужчина — это самое худшее. Лучше с ним помириться, я же не хочу умирать», — рассуждала Мариам Тилляева.

Батрутдинов понимал, что в игре остаться может только самый хитрый, иначе «темных» просто раздавят числом:

«Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур.

Иммунитет и неожиданные альянсы

Испытание завершилось победой команды: в банк добавилось 510 тысяч рублей, а общий приз приблизился к семи миллионам. Иммунитет достался Мариам Тилляевой, которая опасалась, что ее может «убить» Тимур. Впрочем, их отношения с Батрутдиновым улучшились:

«Меня уже не бесит Тимур, мы с ним помирились», — сказала Мариам. «Какой замечательный день, мы помирились с Мариам», — радовался Тимур.

Кого выгнали из «Мастера игры» в новом выпуске

Перед советом многие боялись голосовать против Ершова, чтобы не стать следующими жертвами. Однако Игорь Чехов произнес обличительную речь, обвинив Ершова в том, что он «темный». Это сработало.

В результате участники единогласно проголосовали против Жени Ершова, и он покинул проект в 9 выпуске.

«Естественно, не хочется уходить. Игра понравилась, ребята понравились, хоть моя ежедневная задача и была их выносить и вокруг пальца обводить. Голоса сыпались против меня — не было расстройства, была горечь: как я все упустил, как это произошло», — признался Женя после вылета.

Что будет дальше: кто станет новым «темным»

После ухода Ершова в шоу остался только один «темный» — Тимур Батрутдинов. Мастер игры предоставил ему право выдвинуть двум игрокам ультиматум: либо они переходят на «темную» сторону, либо покидают шоу. Батрутдинов выбрал Надежду Сысоеву и Дениса Власенко. Сысоеву в анонсе показали за столом переговоров, значит, она, вероятно, согласилась. 

Шоу «Мастер игры» выходит по субботам на ТНТ. Следите за URA.RU, чтобы первыми узнать, кто покинул проект и кто продолжит борьбу.

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На ТНТ 12 июля 2025 вышла свежая 9 серия «Мастера игры». На вилле в Марокко снова драма: союзы рушатся, интриги крепнут, а за ночь все переворачивается. Кто с кем подружился, кого предали, кто получил иммунитет, а кого выгнали с проекта? Все детали — в материале URA.RU. Что произошло в 9 серии «Мастера игры» на ТНТ В этом выпуске участники наконец познакомились с настоящим Мастером игры — Юрием Колокольниковым, который раньше оставался за кадром. Он провел испытание, в ходе которого все участники на один вечер стали «темными» и должны были угадывать мнения команды о себе. За правильный ответ команда получала 65 тысяч рублей в банк, за ошибку теряла 10 тысяч. Испытание дало шанс Ершову сбросить с себя подозрения, переключив внимание на Тимура. «Я постарался ответить так, как ответил бы Тимур. А Тимур отвечал, как Тимур. Я ему накидывал, но там, где понимал, что он отвечает глупо, не переубеждал», — пояснил Женя Ершов. Но хитрый план дал сбой. Чем больше Ершов говорил, что «темный» — это Батрутдинов, тем больше подозрений возникало к нему самому. Команда заработала 510 тысяч рублей, а иммунитет достался Мариам Тилляевой. «Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур Батрутдинов. Ранее Батрутдинов пытался завербовать в команду «темных» Илью Ларионова, но тот отказался: «Мне кажется, что Тимур „темный“, потому что об этом говорит Женя Ершов. Я вчера его как будто обидела, поэтому сегодня, если он правда такой, я хочу выстроить с ним дружественные отношения, чтобы меня не убили. Обиженный мужчина — это самое худшее. Лучше с ним помириться, я же не хочу умирать», — рассуждала Мариам Тилляева. Батрутдинов понимал, что в игре остаться может только самый хитрый, иначе «темных» просто раздавят числом: «Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур. Иммунитет и неожиданные альянсы Испытание завершилось победой команды: в банк добавилось 510 тысяч рублей, а общий приз приблизился к семи миллионам. Иммунитет достался Мариам Тилляевой, которая опасалась, что ее может «убить» Тимур. Впрочем, их отношения с Батрутдиновым улучшились: «Меня уже не бесит Тимур, мы с ним помирились», — сказала Мариам. «Какой замечательный день, мы помирились с Мариам», — радовался Тимур. Кого выгнали из «Мастера игры» в новом выпуске Перед советом многие боялись голосовать против Ершова, чтобы не стать следующими жертвами. Однако Игорь Чехов произнес обличительную речь, обвинив Ершова в том, что он «темный». Это сработало. В результате участники единогласно проголосовали против Жени Ершова, и он покинул проект в 9 выпуске. «Естественно, не хочется уходить. Игра понравилась, ребята понравились, хоть моя ежедневная задача и была их выносить и вокруг пальца обводить. Голоса сыпались против меня — не было расстройства, была горечь: как я все упустил, как это произошло», — признался Женя после вылета. Что будет дальше: кто станет новым «темным» После ухода Ершова в шоу остался только один «темный» — Тимур Батрутдинов. Мастер игры предоставил ему право выдвинуть двум игрокам ультиматум: либо они переходят на «темную» сторону, либо покидают шоу. Батрутдинов выбрал Надежду Сысоеву и Дениса Власенко. Сысоеву в анонсе показали за столом переговоров, значит, она, вероятно, согласилась.  Шоу «Мастер игры» выходит по субботам на ТНТ. Следите за URA.RU, чтобы первыми узнать, кто покинул проект и кто продолжит борьбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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