Ушел любимчик: кто покинул «Мастер игры» в выпуске 12 июля

На ТНТ 12 июля 2025 вышла свежая 9 серия «Мастера игры». На вилле в Марокко снова драма: союзы рушатся, интриги крепнут, а за ночь все переворачивается. Кто с кем подружился, кого предали, кто получил иммунитет, а кого выгнали с проекта? Все детали — в материале URA.RU.
Что произошло в 9 серии «Мастера игры» на ТНТ
В этом выпуске участники наконец познакомились с настоящим Мастером игры — Юрием Колокольниковым, который раньше оставался за кадром. Он провел испытание, в ходе которого все участники на один вечер стали «темными» и должны были угадывать мнения команды о себе.
За правильный ответ команда получала 65 тысяч рублей в банк, за ошибку теряла 10 тысяч. Испытание дало шанс Ершову сбросить с себя подозрения, переключив внимание на Тимура.
«Я постарался ответить так, как ответил бы Тимур. А Тимур отвечал, как Тимур. Я ему накидывал, но там, где понимал, что он отвечает глупо, не переубеждал», — пояснил Женя Ершов.
Но хитрый план дал сбой. Чем больше Ершов говорил, что «темный» — это Батрутдинов, тем больше подозрений возникало к нему самому. Команда заработала 510 тысяч рублей, а иммунитет достался Мариам Тилляевой.
«Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур Батрутдинов.
Ранее Батрутдинов пытался завербовать в команду «темных» Илью Ларионова, но тот отказался:
«Мне кажется, что Тимур „темный“, потому что об этом говорит Женя Ершов. Я вчера его как будто обидела, поэтому сегодня, если он правда такой, я хочу выстроить с ним дружественные отношения, чтобы меня не убили. Обиженный мужчина — это самое худшее. Лучше с ним помириться, я же не хочу умирать», — рассуждала Мариам Тилляева.
Батрутдинов понимал, что в игре остаться может только самый хитрый, иначе «темных» просто раздавят числом:
«Как я понимаю, темный против светлых уже не работает. Потому что с таким компаньоном остаться должен подлейший», — размышлял Тимур.
Иммунитет и неожиданные альянсы
Испытание завершилось победой команды: в банк добавилось 510 тысяч рублей, а общий приз приблизился к семи миллионам. Иммунитет достался Мариам Тилляевой, которая опасалась, что ее может «убить» Тимур. Впрочем, их отношения с Батрутдиновым улучшились:
«Меня уже не бесит Тимур, мы с ним помирились», — сказала Мариам. «Какой замечательный день, мы помирились с Мариам», — радовался Тимур.
Кого выгнали из «Мастера игры» в новом выпуске
Перед советом многие боялись голосовать против Ершова, чтобы не стать следующими жертвами. Однако Игорь Чехов произнес обличительную речь, обвинив Ершова в том, что он «темный». Это сработало.
В результате участники единогласно проголосовали против Жени Ершова, и он покинул проект в 9 выпуске.
«Естественно, не хочется уходить. Игра понравилась, ребята понравились, хоть моя ежедневная задача и была их выносить и вокруг пальца обводить. Голоса сыпались против меня — не было расстройства, была горечь: как я все упустил, как это произошло», — признался Женя после вылета.
Что будет дальше: кто станет новым «темным»
После ухода Ершова в шоу остался только один «темный» — Тимур Батрутдинов. Мастер игры предоставил ему право выдвинуть двум игрокам ультиматум: либо они переходят на «темную» сторону, либо покидают шоу. Батрутдинов выбрал Надежду Сысоеву и Дениса Власенко. Сысоеву в анонсе показали за столом переговоров, значит, она, вероятно, согласилась.
Шоу «Мастер игры» выходит по субботам на ТНТ. Следите за URA.RU, чтобы первыми узнать, кто покинул проект и кто продолжит борьбу.
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