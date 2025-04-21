ФСО собирается закрыть Мавзолей

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Мавзолей временно закроют для проведения работ
Мавзолей временно закроют для проведения работ Фото:

Россиян перестанут пускать в Мавзолей В. И. Ленина в период с 23 апреля по 19 мая.2025 года. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина <...> осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ФСО России, документ есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что также доступ будет закрыт в некрополь у Кремлевской стены.

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Россиян перестанут пускать в Мавзолей В. И. Ленина в период с 23 апреля по 19 мая.2025 года. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ. «С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина <...> осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ФСО России, документ есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что также доступ будет закрыт в некрополь у Кремлевской стены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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