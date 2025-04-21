ФСО собирается закрыть Мавзолей

Мавзолей временно закроют для проведения работ
Россиян перестанут пускать в Мавзолей В. И. Ленина в период с 23 апреля по 19 мая.2025 года. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.
«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина <...> осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ФСО России, документ есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что также доступ будет закрыт в некрополь у Кремлевской стены.
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