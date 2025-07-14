14 июля 2025

Экс-руководитель фирмы по ремонту железнодорожного вокзала Перми стал банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарный объем долговых обязательств Алексея Шабалина превышает 14,5 млн рублей
Суммарный объем долговых обязательств Алексея Шабалина превышает 14,5 млн рублей Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего генерального директора АО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Оно касается признания его банкротом.

«В отношении Шабалина введена процедура реализации имущества. Суммарный объем его долговых обязательств превышает 14,5 млн рублей», — сказано в картотеке дел на сайте суда. 

АО «РВ-Пермь» было учреждено в 2013 году с целью создания транспортно-пересадочного узла вблизи железнодорожного вокзала Пермь II. В 2017 году Контрольно-счетная палата Пермского края провела аудит деятельности общества, по итогам которого были зафиксированы нецелевые расходы.

В 2018 году бывший руководитель предприятия Алексей Шабалин был признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года региональные власти начали процедуру ликвидации акционерного общества «РВ-Пермь».

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего генерального директора АО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Оно касается признания его банкротом. «В отношении Шабалина введена процедура реализации имущества. Суммарный объем его долговых обязательств превышает 14,5 млн рублей», — сказано в картотеке дел на сайте суда.  АО «РВ-Пермь» было учреждено в 2013 году с целью создания транспортно-пересадочного узла вблизи железнодорожного вокзала Пермь II. В 2017 году Контрольно-счетная палата Пермского края провела аудит деятельности общества, по итогам которого были зафиксированы нецелевые расходы. В 2018 году бывший руководитель предприятия Алексей Шабалин был признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года региональные власти начали процедуру ликвидации акционерного общества «РВ-Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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