Экс-руководитель фирмы по ремонту железнодорожного вокзала Перми стал банкротом

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего генерального директора АО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Оно касается признания его банкротом.
«В отношении Шабалина введена процедура реализации имущества. Суммарный объем его долговых обязательств превышает 14,5 млн рублей», — сказано в картотеке дел на сайте суда.
АО «РВ-Пермь» было учреждено в 2013 году с целью создания транспортно-пересадочного узла вблизи железнодорожного вокзала Пермь II. В 2017 году Контрольно-счетная палата Пермского края провела аудит деятельности общества, по итогам которого были зафиксированы нецелевые расходы.
В 2018 году бывший руководитель предприятия Алексей Шабалин был признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года региональные власти начали процедуру ликвидации акционерного общества «РВ-Пермь».
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