Трамп предложил Мерцу раскошелиться на покупке Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу приобрести у США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Трамп в ходе спонтанного звонка Мерцу предложил продать не две, а пять систем Patriot», — пишет Wall Street Journal. Телефонный разговор между Трампом и Мерцем состоялся 11 июля. Канцлер Германии выразил согласие на предложение, однако отметил, что вопрос финансирования будет обсуждаться с другими европейскими лидерами.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что процесс передачи комплексов Patriot Украине может занять несколько месяцев после достижения окончательных договоренностей с Вашингтоном. Власти Германии и США пока не раскрывают точное число систем и детали будущих поставок. На фоне этих переговоров Трамп также выдвинул Москве 50-дневный ультиматум по заключению мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для стран, приобретающих российские энергоносители.
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