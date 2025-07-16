Трамп предложил Мерцу раскошелиться на покупке Patriot для Украины

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Процесс передачи комплексов Patriot Украине может занять несколько месяцев
Процесс передачи комплексов Patriot Украине может занять несколько месяцев Фото:

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу приобрести у США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Трамп в ходе спонтанного звонка Мерцу предложил продать не две, а пять систем Patriot», — пишет Wall Street Journal. Телефонный разговор между Трампом и Мерцем состоялся 11 июля. Канцлер Германии выразил согласие на предложение, однако отметил, что вопрос финансирования будет обсуждаться с другими европейскими лидерами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что процесс передачи комплексов Patriot Украине может занять несколько месяцев после достижения окончательных договоренностей с Вашингтоном. Власти Германии и США пока не раскрывают точное число систем и детали будущих поставок. На фоне этих переговоров Трамп также выдвинул Москве 50-дневный ультиматум по заключению мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для стран, приобретающих российские энергоносители.

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Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу приобрести у США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. «Трамп в ходе спонтанного звонка Мерцу предложил продать не две, а пять систем Patriot», — пишет Wall Street Journal. Телефонный разговор между Трампом и Мерцем состоялся 11 июля. Канцлер Германии выразил согласие на предложение, однако отметил, что вопрос финансирования будет обсуждаться с другими европейскими лидерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что процесс передачи комплексов Patriot Украине может занять несколько месяцев после достижения окончательных договоренностей с Вашингтоном. Власти Германии и США пока не раскрывают точное число систем и детали будущих поставок. На фоне этих переговоров Трамп также выдвинул Москве 50-дневный ультиматум по заключению мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для стран, приобретающих российские энергоносители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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