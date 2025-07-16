Обустройство платной парковки в центре Перми резко подорожало

Центр организации закупок ищет подрядчика для благоустройства территории платной плоскостной парковки в Перми в районе дома №25 на улице Попова. Цена контракта — свыше 10 млн рублей.
«Подрядчику необходимо установить бордюрные камни, заасфальтировать территорию, сделать пешеходные переходы и восстановить газон. Все работы нужно выполнить за 40 рабочих дней после заключения контракта. Заказчик — МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — сказано на портале госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти уже объявляли данный аукцион по цене в 8,8 млн рублей. Иными словами, стоимость работ выросла на 1,2 млн рублей. Уточнялось, что парковка по улице Попова будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно. Стоимость стоянки за час составит 20 рублей.
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