16 июля 2025

Обустройство платной парковки в центре Перми резко подорожало

Власти Перми потратят на благоустройство парковки на Попова больше 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее власти искали исполнителя, который выполнит работы за 8,8 млн рублей
Ранее власти искали исполнителя, который выполнит работы за 8,8 млн рублей Фото:

Центр организации закупок ищет подрядчика для благоустройства территории платной плоскостной парковки в Перми в районе дома №25 на улице Попова. Цена контракта — свыше 10 млн рублей.

«Подрядчику необходимо установить бордюрные камни, заасфальтировать территорию, сделать пешеходные переходы и восстановить газон. Все работы нужно выполнить за 40 рабочих дней после заключения контракта. Заказчик — МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — сказано на портале госзакупок. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти уже объявляли данный аукцион по цене в 8,8 млн рублей. Иными словами, стоимость работ выросла на 1,2 млн рублей. Уточнялось, что парковка по улице Попова будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно. Стоимость стоянки за час составит 20 рублей. 

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Центр организации закупок ищет подрядчика для благоустройства территории платной плоскостной парковки в Перми в районе дома №25 на улице Попова. Цена контракта — свыше 10 млн рублей. «Подрядчику необходимо установить бордюрные камни, заасфальтировать территорию, сделать пешеходные переходы и восстановить газон. Все работы нужно выполнить за 40 рабочих дней после заключения контракта. Заказчик — МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — сказано на портале госзакупок.  Ранее URA.RU сообщало о том, что власти уже объявляли данный аукцион по цене в 8,8 млн рублей. Иными словами, стоимость работ выросла на 1,2 млн рублей. Уточнялось, что парковка по улице Попова будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно. Стоимость стоянки за час составит 20 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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