Ветеран труда из Перми добился выплат только после вмешательства прокуратуры

В Перми пенсионер, обладающий статусом ветерана труда Пермского края, получил ежегодную выплату лишь после вмешательства прокуратуры Индустриального района. Мужчина обратился с жалобой на нарушение его прав, поскольку средства не были перечислены в установленный срок.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что специалисты краевого Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края допустили ряд ошибок при оформлении документов. Рассмотрение заявления происходило с превышением установленных сроков, а также были неверно указаны адрес и почтовый индекс получателя. Эти обстоятельства привели к задержке выплаты», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
По результатам проведенной проверки прокуратура направила в адрес руководства учреждения соответствующее представление. После этого пенсионеру перечислили положенную сумму, размер которой составляет около 10 тысяч рублей.
