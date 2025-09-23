Ветеран труда из Перми добился выплат только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура: в Перми ветерану труда не платили положенные деньги
Специалисты краевого Центра социальных выплат допустили ряд ошибок
В Перми пенсионер, обладающий статусом ветерана труда Пермского края, получил ежегодную выплату лишь после вмешательства прокуратуры Индустриального района. Мужчина обратился с жалобой на нарушение его прав, поскольку средства не были перечислены в установленный срок.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что специалисты краевого Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края допустили ряд ошибок при оформлении документов. Рассмотрение заявления происходило с превышением установленных сроков, а также были неверно указаны адрес и почтовый индекс получателя. Эти обстоятельства привели к задержке выплаты», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

По результатам проведенной проверки прокуратура направила в адрес руководства учреждения соответствующее представление. После этого пенсионеру перечислили положенную сумму, размер которой составляет около 10 тысяч рублей.

