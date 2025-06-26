В Перми обустроят платную парковку почти за 9 млн рублей

Власти Перми ищут подрядчика для обустройства платной парковки по улице Попова. Работы оценили в 8,8 млн рублей.
«Обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения города Перми. Внутризональная плоскостная парковка в районе дома по улице Попова, 25. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Подрядчику требуется изготовить и установить дорожные знаки, информационные щиты и опоры для их монтажа. Необходимо также оборудовать стоянку системами видеонаблюдения и комплексами фотовидеофиксации.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что парковку по улице Попова, 25 планировалось открыть 2 июня. Она будет работать с 09:00 до 19:00 ежедневно кроме выходных и праздников. Стоимость стоянки составит 20 рублей за час.
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