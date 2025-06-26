В Перми обустроят платную парковку почти за 9 млн рублей

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Парковка по улице Попова будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно
Парковка по улице Попова будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для обустройства платной парковки по улице Попова. Работы оценили в 8,8 млн рублей.

«Обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения города Перми. Внутризональная плоскостная парковка в районе дома по улице Попова, 25. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Подрядчику требуется изготовить и установить дорожные знаки, информационные щиты и опоры для их монтажа. Необходимо также оборудовать стоянку системами видеонаблюдения и комплексами фотовидеофиксации.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что парковку по улице Попова, 25 планировалось открыть 2 июня. Она будет работать с 09:00 до 19:00 ежедневно кроме выходных и праздников. Стоимость стоянки составит 20 рублей за час.

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Власти Перми ищут подрядчика для обустройства платной парковки по улице Попова. Работы оценили в 8,8 млн рублей. «Обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения города Перми. Внутризональная плоскостная парковка в районе дома по улице Попова, 25. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Подрядчику требуется изготовить и установить дорожные знаки, информационные щиты и опоры для их монтажа. Необходимо также оборудовать стоянку системами видеонаблюдения и комплексами фотовидеофиксации. Ранее URA.RU рассказывало о том, что парковку по улице Попова, 25 планировалось открыть 2 июня. Она будет работать с 09:00 до 19:00 ежедневно кроме выходных и праздников. Стоимость стоянки составит 20 рублей за час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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