В Великобритании у 10-летней Пенелопы Видал-Уолш ампутировали обе ноги и правую руку после стремительно развившегося бактериального менингита — заболевание началось с обычного недомогания и одного маленького фиолетового синяка на теле. Спустя всего сутки после появления первых симптомов девочку экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Liverpool Echo.
«10 апреля Пенелопа, которая плохо себя чувствовала, легла спать, как обычно, около девяти вечера, но проснулась в два часа ночи, и у нее началась рвота», — рассказали родители изданию. Лишь утром они заметили на ее теле фиолетовую сыпь. Девочку срочно отвезли в больницу, где врачи диагностировали менингит, осложненный редкой грибковой инфекцией. Через несколько часов ее перевели в реанимацию Alder Hey, где провели серию операций, включая тройную ампутацию.
Сейчас Пенелопа восстанавливается: ей пересаживают кожу, она учится пользоваться инвалидной коляской и заново осваивает повседневные действия. Родители собирают средства на реабилитацию и адаптацию жилья. «Она остается жизнерадостной и сильной, несмотря ни на что. Мы хотим дать ей все возможности для полноценной жизни», — говорит отец девочки.
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