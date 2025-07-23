В Минюсте прокомментировали запрет сатанистов* в России

Минюст: признание сатанизма экстремистским — в интересах России
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Минюст прокомментировало запрет сатанистов в России
Минюст прокомментировало запрет сатанистов в России Фото:

В рамках мер по обеспечению национальных интересов и усилению общественной безопасности в России был принят иск о запрете сатанизма и признании его экстремистским. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации.

«Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности», — передает слова Министерства РИА Новости. В ведомстве отмечается, что в среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании движения сатанистов экстремистским и запрете деятельности России.

Ранее Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал Международное движение сатанизма экстремистским. В России это движение является запрещенным. Ведомство отметило, что последователи культа, основанного на ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, публично призывают к уничтожению православных святынь и отрицают общественные нормы.

Также в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили о том, что культ сатанистов опасен для душевного и физического здоровья. Зампредседатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил о том, что сатанизм — это культ поклонения дьяволу, который является врагом рода человеческого. Он добавил, что в контексте человеческая жизнь теряет свою ценность, что создает благоприятные условия для развития преступлений.

*Сатанизм признан экстремистским и запрещен в РФ

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В рамках мер по обеспечению национальных интересов и усилению общественной безопасности в России был принят иск о запрете сатанизма и признании его экстремистским. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации. «Обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств (Минюста и Генпрокуратуры) в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности», — передает слова Министерства РИА Новости. В ведомстве отмечается, что в среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании движения сатанистов экстремистским и запрете деятельности России. Ранее Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал Международное движение сатанизма экстремистским. В России это движение является запрещенным. Ведомство отметило, что последователи культа, основанного на ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, публично призывают к уничтожению православных святынь и отрицают общественные нормы. Также в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили о том, что культ сатанистов опасен для душевного и физического здоровья. Зампредседатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил о том, что сатанизм — это культ поклонения дьяволу, который является врагом рода человеческого. Он добавил, что в контексте человеческая жизнь теряет свою ценность, что создает благоприятные условия для развития преступлений. *Сатанизм признан экстремистским и запрещен в РФ
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